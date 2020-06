Niantic ha appena annunciato il suo quarto gioco basato sulla realtà aumentata realizzato in collaborazione con Asmodee. Questo titolo imminente si chiama Catan: World Explorers ed è presentato come un gioco multiplayer di massa AR che ha l’ambizione di trasformare il globo in un gigantesco gioco da tavolo.

Al momento lo sviluppatore di Ingress, Pokemon GO e Harry Potter: Wizards Unite, che si è visto costretto a rivedere il gameplay dei suoi titoli causa pandemia, si è limitato nel fornire informazioni sul suo nuovo gioco, ma probabilmente sarà possibile raccogliere, scambiare e costruire come nel board game Settlers of Catan, anche se nel mondo reale attraverso la realtà aumentata.

Nel nuovo gioco AR di Niantic ci sarà spazio anche per le carte, in quanto verranno utilizzate per trasformare gli insediamenti in città fiorenti ed è probabile anche la presenza di stagioni per cavalcare un’ampia monetizzazione.

Al momento Niantic si limita a dire che il gioco dovrebbe arrivare “presto” e non ha condiviso alcun dettaglio concreto su Catan: World Explorers, quindi non sappiamo ancora quando arriverà, come verrà monetizzato o come sarà il gameplay.

Niantic ha pubblicato un sito Web ufficiale per il titolo dove i giocatori interessati possono iscriversi per ricevere gli aggiornamenti via e-mail e pre-registrarsi, il che lascia intendere che probabilmente Catan: World Explorers non debutterà con un lancio globale.