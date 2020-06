Nei mesi di pandemia di Coronavirus le videochiamate hanno acquistato un’importanza sempre maggiore, trattandosi di uno strumento che in qualche modo ha aiutato tante persone ad eliminare le distanze tra amici e familiari e finalmente Google Nest Hub Max supporta anche quelle di gruppo.

Ad annunciarlo è stato il team di Google con un post sul blog ufficiale, precisando che questa nuova feature è al momento disponibile soltanto negli Stati Uniti.

Nest Hub Max diventa ancora più completo

In particolare, gli utenti statunitensi potranno sfruttare Google Duo e Google Meet su Nest Hub Max, il tutto con il supporto ai comandi vocali di Google Assistant (“Ehi Google, fai una chiamata di gruppo”).

Oltre che su Nest Hub Max, le videochiamate di gruppo su Google Duo sono disponibili su LG XBOOM AI ThinQ WK9 Smart Displa, JBL Link View e Lenovo Smart Display da 8 e 10 pollici.

Gli utenti potranno inoltre usare il comando “Ehi Google, inizia una riunione” per connettersi con un massimo di 100 persone attraverso il servizio Google Meet oppure “Ehi Google, entra nella mia prossima riunione” per connettersi immediatamente alla prossima riunione in base al proprio Google Calendario.

Molto comodo e smart, non trovate?