Microsoft Edge ha raggiunto buone fette di mercato da quando Microsoft ha abbandonato il vecchio progetto per concentrarsi invece sul nuovo browser web con motore Chromium. In queste ore l’azienda di Redmond ha rilasciato la versione 87 di Microsoft Edge Canary con il supporto ad una funzione sicuramente comoda per gli utenti che sono soliti aprire molti tab.

Novità aggiornamento Microsoft Edge 87 Canary

Se su Google Chrome l’estensione The Great Suspender è il Sacro Graal per via della possibilità di ibernare tab aperti ed evitare così che continuino a consumare risorse in background, anche il team di sviluppo di Microsoft Edge sta lavorando ad una funzione simile che prende il nome di Sleeping Tabs.

Essa, come viene sottolineato su ghacks, riduce automaticamente le risorse consumate dai tab in background che non sono utilizzati. Per attivare la funzione è necessario impostare come “Enabled” l’apposito flag “Enable Sleeping Tabs” raggiungibile tramite l’indirizzo edge://flags, come mostrato nell’immagine sottostante.

Una volta attivata la feature e riavviato il browser, tutti i tab in background verranno automaticamente messi in standby per evitare che consumino risorse inutili. I tab in questo stato vengono indicati con un colore grigio chiaro e con la dicitura “This tab is sleeping to save resources“. Poi, una volta portato nuovamente il tab in primo piano, la pagina verrà ricaricata portando l’utente allo stato in cui l’aveva lasciata.

Come aggiornare Microsoft Edge Canary

Se siete interessati alla nuova funzione e volete provarla in anteprima, potete scaricare Microsoft Edge 87 Canary tramite questo link. Vi ricordiamo che nel canale Canary vengono pubblicate versioni instabili del browser e non adatte ad un utilizzo quotidiano, ma solo per testare in anteprima le novità.