Il lockdown forzato ci ha mostrato di cosa è capace Google Meet, il sistema di video chiamate sviluppato da Google diventato completamente gratuito per tutti gli utenti muniti di un account @gmail da pochissime settimane. Infatti, dopo l’arrivo di importanti novità come ad esempio Google Meet Grid View oppure il sistema di cancellazione del rumore per rendere le chiamate sempre più chiare dal punto di vista audio, in queste ore scopriamo la possibilità di avviare una chiamata Meet tramite un semplice link.

Un semplice link per attivare Google Meet

Provate anche voi: aprite un nuovo tab su Google Chrome (o il vostro browser preferito) e digitate l’indirizzo meet.new. Sì, esatto, ecco Google Meet in tutto il suo splendore e pronto ad accompagnarvi in una nuova video chiamata dopo aver digitato un semplice indirizzo web. Il suo funzionamento è del tutto identico a quello offerto dal tasto di ingresso rapido integrato su Gmail, in cui è anche possibile copiare e condividere rapidamente il link per invitare altri utenti.

I link “.new” di Google sono disponibili già da diverso tempo anche per altre applicazioni sviluppate dal gigante di Mountain View. A fare compagnia al nuovo meet.new ci sono ad esempio docs.new, sheets.new, slides.new, sites.new, forms.new e website.new.