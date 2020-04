Dopo l’arrivo della integrazione con Gmail, la griglia estesa espansa per la visualizzazione di 16 partecipanti in chiamata e la modalità per migliorare la scarsa illuminazione in video chiamata, Google Meet diventa completamente gratis. Sì, avete capito bene. In queste ore il tool di video chiamate professionali e sicure sviluppato da Google e indirizzato agli utenti G Suite come scuole, istituzioni, organizzazioni e business, viene reso completamente gratuito per tutti.

Gratuito per tutti e semplice da usare

In queste settimane di quarantena in cui scuole, aziende ed istituzioni si sono convertite all’utilizzo di Google Meet, il team di sviluppo di Google ha lavorato senza sosta per accelerare lo sviluppo di importanti migliorie in grado di rendere ancora più professionale il proprio sistema di video conferenza.

A cominciare dal mese di maggio, chiunque possegga un indirizzo email, può iniziare ad iscriversi gratuitamente a Google Meet ed utilizzare così molte delle feature già da oggi disponibili come la pianificazione di eventi, la condivisione dello schermo, i sottotitoli in tempo reale (solo per l’inglese) e molto altro.

A partire dalla prossima settimana, ed in modo graduale, chiunque si connetterà al sito meet.google.com potrà iniziare a sfruttare il tool in modalità gratuita; nel caso in cui non fosse ancora disponibile è possibile utilizzare questo link per ricevere una notifica non appena lo sarà.

Come utilizzare Google Meet gratis

Per utilizzare Google Meet è necessario possedere un account Google (se disponete di un indirizzo email @gmail ne possedete già uno) oppure creane uno in caso contrario. Allo stato attuale tutte le riunioni hanno un limite massimo di 60 minuti per gli account gratuiti, ma Google ha intenzione di rimuovere il limite a partire dal prossimo 30 settembre.

Oltre al sito web, Google Meet sarà disponibile gratuitamente tramite le applicazioni per iOS e per Android, mentre chi utilizza Google Calendar potrà partecipare ad una chiamata direttamente da lì.