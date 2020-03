MediaWorld lancia tre nuove promozioni dedicate alla casa, ai notebook, ai PC fissi e non solo: stiamo parlando di “La casa per me” e “Samsung Week”, ricchi di offerte (anche a tasso zero) sugli elettrodomestici, e di “Home Sweet Work”, con tutto ciò che serve per studiare o lavorare smart anche da casa (visto purtroppo il periodo).

Tre nuove promozioni MediaWorld piene di offerte

All’interno del nuovo volantino “La casa per me” sono presenti tante offerte per la casa su lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, forni, microonde, piani cottura, frigoriferi, congelatori, climatizzatori e non solo. MediaWorld offre il pagamento a tasso zero (TAN e TAEG 0%) su tutti gli acquisti a partire da 199 euro, con prima rata a 30 giorni.

“Samsung Week” include diversi altri elettrodomestici del marchio sud-coreano: le offerte sono valide solo online fino al 15 marzo e comprendono lavatrici, asciugatrici, lavasciuga, frigoriferi e non solo, tutti prodotti rigorosamente a marchio Samsung.

La terza promozione si chiama “Home Sweet Work” ed è disponibile sia online sia nei negozi MediaWorld: include offerte su PC fissi, notebook, convertibili, tablet, All-In-One e accessori. Tutto ciò che serve per lavorare o studiare smart, anche da casa.

Scopriamo insieme alcune delle offerte più interessanti disponibili da MediaWorld.

Offerte MediaWorld “La casa per me”

Offerte MediaWorld “Samsung Week”

Offerte MediaWorld “Home Sweet Work”

Siete riusciti a trovare qualcosa di vostro interesse?

