Sulla falsariga di MacBook Pro 16″, Apple potrebbe lanciare una serie di nuovi prodotti con cui svecchiare buona parte della sua gamma attuale. Secondo quanto emerso, quest’anno è lecito aspettarsi sei nuovi dispositivi Apple con la schermo Mini LED, compreso un MacBook Pro da 14,1 pollici.

Quello che sappiamo su MacBook Pro 14,1″ e accoliti

Dietro tutto questo c’è Ming-Chi Kuo, l’analista di Apple secondo il quale il MacBook Pro da 13 pollici sarebbe ormai giunto all’età pensionabile, computer cui subentrerebbe proprio il modello succitato: un MacBook Pro 14,1″ con tanto di schermo Mini LED.

Dando per concreta tale possibilità, c’è motivo di pensare che il nuovo portatile Pro di casa Cupertino potrebbe così portare in grembo anche un’altra soluzione innovativa, la Magic Keyboard con gli switch a forbice che abbiamo visto proprio su MacBook Pro 16″. D’altronde di questo se ne sentiva già l’odore settimane fa, se ricordate.

Comunque, notebook a parte, Kuo scommette pure sull’eventualità dell’arrivo di altri prodotti con il display Mini LED, una tecnologia saggiata per la prima volta con il monitor Pro Display XDR.

Un iPad Pro da 12,9 pollici, un iMac Pro 27″, un MacBook Pro 16″, un iPad da 10,2″ e un iPad mini da 7,9″; sono questi i presunti prodotti in arrivo entro fine 2020 che Kuo ha sottolineato.

Mancano le informazioni salienti per il momento, come i periodi di rilascio che, secondo l’analista, non dovrebbero essere influenzati dal Coronavirus. Ma staremo a vedere, perché specie per il MacBook Pro da 14,1 pollici, l’attesa è molta.

In copertina MacBook Pro 16″