Tra le prime compagnie a esplorare il mercato dell’illuminazione connessa c’è stata sicuramente Philips Lighting, società che ha recentemente cambiato nome in Signify. Tra i brand controllati da Signify troviamo anche WiZ, compagnia di Hong Kong specializzata in prodotti per l’illuminazione casalinga e professionale proposti a prezzi concorrenziali.

Da oggi anche la gamma di prodotti WiZ, controllabile sia tramite WiFi che tramite Bluetooth, arriva nel nostro Paese per rendere ancora più semplice la gestione della casa intelligente. Grazie all’app dedicata e alla compatibilità con Amazon Alexa, Google Assistant e Siri è possibile controllare i prodotti WiZ in maniera molto semplice.

Oltre ai sistemi di illuminazione la gamma WiZ propone anche un sensore di movimento, molto utile per automatizzare l’accensione delle luci, e una presa intelligente, che può essere utilizzata per accendere elettrodomestici, lampade o altri accessori direttamente dallo smartphone.

I prodotti della gamma WiZ saranno disponibili nel corso del mese di settembre anche in Italia. Ecco il dettaglio dei prodotti a breve disponibili:

WiZ Smart Plug 18,39 euro

18,39 euro WiZ Motion Sensor , sensore di movimento 22,99 euro e WiZmote 17,24 euro

, sensore di movimento 22,99 euro e 17,24 euro WiZ E27/G95, con Wi-Fi+Bluetooth A colori: 21,84 euro Con regolazione della temperatura del bianco: 17,24 euro

WiZ E27/A67 , con Wi-Fi+Bluetooth A colori: 22,99 euro Con regolazione della temperatura del bianco: 20,69 euro

WiZ E27/A60 , con Wi-Fi+Bluetooth A colori: 18,39 euro Con regolazione della temperatura del bianco: 14,94 euro Con bianco dimmerabile: 11,49 euro

WiZ GU10 , con Wi-Fi+Bluetooth A colori: 18,39 euro Con regolazione della temperatura del bianco: 14,94 euro Con bianco dimmerabile: 12,64 euro

WiZ E14/C37 candle con Wi-Fi+Bluetooth A colori: 18,39 euro Con regolazione della temperatura del bianco: 14,94 euro Con bianco dimmerabile: 12,64 euro

