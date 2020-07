Si chiama Loop ed è un supporto da bici per telefono minimal protagonista di una campagna di raccolta fondi su Kickstarter.

A caratterizzare Loop troviamo un sistema che consente la rapida installazione sul manubrio della bicicletta e che permette di attaccare o staccare il telefono in modo rapido e semplice.

Le principali feature di Loop

L’idea alla base di Loop è quella di realizzare un supporto discreto, capace di mantenere inalterato il design della bicicletta ma, allo stesso tempo, molto solido e in grado di evitare che lo smartphone possa cadere durate gli spostamenti o le sessioni di allenamento.

Realizzato interamente in metallo, Loop supporta tutti i principali telefoni e le varie possibili dimensioni del manubrio ed il suo speciale design è coperto da un apposito brevetto.

L’azienda non ha voluto lasciare nulla al caso e, per assicurarsi che sia capace di resistere anche alle strade più sconnesse, è stato testato per 200 ore su vari tipi di terreno.

Stando a quanto si apprende dalla pagina dedicata su Kickstarter, a settembre dovrebbe essere dato il via alla produzione e le spedizioni sono in programma già per ottobre. Prezzi a partire da 26 euro.