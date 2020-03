Con un errore grossolano che sarà sicuramente sfociato in una sonora lavata di capo, il sito di supporto cinese di Apple si è lasciato sfuggire una informazione che teoricamente non sarebbe mai dovuta essere pubblicata: il dettaglio della nuova generazione di iPad Pro.

Apple svela per errore i nuovi modelli di iPad Pro

Come si può notare dall’immagine qui in basso, il documento di supporto relativo ai modelli di iPad Pro fanno chiaramente riferimento a modelli che non sono attualmente in catalogo sul sito della compagnia. Apple di suo ha cercato di correggere velocemente la gaffe ma, come si sa, il Web non perdona e la notizia è finita in rete.

I modelli in questione sono quattro, ovvero:

iPad Pro Wi-Fi da 11 pollici con model number A2228;

iPad Pro Cellular da 11 pollici con model number A2231;

iPad Pro Wi-Fi da 12,9 pollici con model number A2229;

iPad Pro Cellular da 12,9 pollici con model number A2233.

Benché i nomi e le sigle ci indichino poi ben poco su quelle che potrebbero essere le caratteristiche dei nuovi tablet, il data mining relativo alle novità in arrivo su iOS 14 fa riferimento alla presenza di un modulo fotografico triplo. A far da coro ai classici sensori fotografici, in molti si aspettano l’arrivo del sensore ToF anche sulla gamma iPad Pro, proprio come molto probabilmente sarà per iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

Questo, assieme all’atteso supporto al mouse e al trackpad, potrebbe rendere la gamma di tablet Apple ancora più completa, finalmente in grado di prendere il posto dei comuni notebook – almeno per alcuni tipi di utenti, sia chiaro.