Il team di sviluppatori di Apple ha in serbo diverse interessanti novità per i tantissimi fan di questa popolare azienda e un’altra conferma ci arriva da iOS 14.

Analizzando il codice della nuova build del sistema operativo del colosso di Cupertino, infatti, il team di 9to5Mac ha scovato dei riferimenti ad una funzionalità che prevede un ampio supporto a livello di sistema per i cursori del mouse.

Il codice di iOS 14 ci fornisce alcune anticipazioni

Stando a quanto è possibile apprendere, gli utenti con iOS 14 dovrebbero poter disporre sui propri dispositivi mobile, principalmente iPad, della maggior parte delle funzionalità del cursore tipiche dell’esperienza desktop su MacOS.

Ovviamente vi saranno alcune differenze, come per esempio la scomparsa automatica del puntatore dopo alcuni secondi dall’ultimo tocco del mouse o del trackpad collegato.

Inoltre, tra le feature vi potrebbero essere la possibilità di scegliere la forma del puntatore (per esempio una freccia o una mano) o il supporto ad alcune speciali gesture (per esempio tap con due dita per fare clic con il tasto destro).

Infine, sempre nella build di iOS 14 sono presenti dei riferimenti a due nuovi modelli di Smart Keyboard in fase di sviluppo.

Probabilmente a breve ne sapremo di più.