Inizio autunno fa scopa con l’arrivo di una nuova scia di prodotti di Apple, a partire dai tanto attesi e rimandati iPhone 12, passando per la nuova serie di Apple Watch, il ritorno del MacBook da 12 con processore ARM e una nuova Apple TV con telecomando rinnovato. In questo articolo andremo a scoprire quali sono gli ultimi rumor e le aspettative per alcuni dei prodotti che il colosso di Cupertino potrebbe svelare nel corso delle prossime settimane.

iPhone 12, Apple Watch Series 6 e AirTag

Continuano a farsi sempre più insistenti le voci che scommettono in un evento Apple durante il mese di ottobre. In questa particolare cornice, possibilmente realizzata con la stesso taglio che abbiamo conosciuto con la WWDC, la compagnia di Tim Cook dovrebbe presentare la famiglia di iPhone 12 con sensore LiDAR (presentato per la prima volta con l’attuale generazione di iPad Pro).

La generazione di smartphone top di gamma dovrebbe aggiungere una nuova colorazione alla palette offerta per i device Apple. Secondo gli ultimi rumor Apple sarebbe pronta a svelare un colore blu scuro per i propri iPhone al posto della colorazione “verde notte” svelata per la prima volta l’anno scorso.

Nell’evento di presentazione di iPhone 12 dovrebbe esserci posto anche per Apple Watch Series 6 e i tanto attesi AirTag, da molti previsti assieme al lancio di iPhone SE 2020.

Presto un iPad da 10.8″ edge-to-edge

Lo schema di quello che dovrebbe essere una nuova versione di iPad da 10,8″ viene pubblicato in rete con alcune specifiche davvero interessanti. Pare che la compagnia statunitense stia lavorando ad un tablet con design molto simile all’attuale generazione di iPad Pro, quindi con display edge-to-edge.

Assieme alla probabile presenza della tecnologia Face ID per lo sblocco rapido con lo sguardo, sembra che questo iPad da 10,8″ integri una fotocamera posteriore singola, una porta USB Type-C e quelli che sembrerebbero essere PIN magnetici per collegare accessori esterni come ad esempio la Magic Keyboard.

Il ritorno del MacBook da 12″ con ARM

Tim Cook è stato piuttosto chiaro durante la scorsa WWDC: l’era dei Mac con processori Intel è al tramonto. Il futuro dei computer si baserà invece su Apple Silicon, ovvero i chip ARM realizzati direttamente da Apple. Il primo prodotto di questa imponente transizione dovrebbe essere il tanto apprezzato – ma non per la tastiera – Apple MacBook da 12″.

Il piccolo notebook dovrebbe rappresentare il primo prodotto con processore ARM realizzato dal colosso californiano, il cui debutto è atteso già per la fine del 2020. I rumor indicano che TSMC avrebbe già avviato la produzione di massa di un chip A14X custom di Apple con processo produttivo a 5 nm; esso, etichettato con nome in codice “Tonga“, dovrebbe offrire pieno supporto alla interfaccia USB Type-C e garantire un’autonomia pari a circa 15-20 ore.

Non solo CPU: alcuni rumor indicano che Apple abbia terminato il supporto alle GPU AMD all’interno del ramo ARM a 64 bit di macOS, alimentando così le voci di chi crede che l’azienda stia lavorando ad una nuova generazione di iMac con GPU custom con nome in codice “Lifuka“, anch’essa sviluppata da TSMC con processo produttivo a 5 nm.

Apple TV rinnovata con nuovo telecomando

Apple TV rappresenta il set top box di casa Apple pensato per gli utenti che sono alla ricerca di una soluzione semplice e intuitiva per accedere al catalogo di contenuti presenti su Apple TV+ e non solo. L’ultimo aggiornamento relativo all’hardware della Apple TV risale ormai a 3 anni fa, quando il team di sviluppo aveva presentato il modello con supporto alla risoluzione 4K.

In queste ore un nuovo rapporto di Bloomberg indica che l’azienda sarebbe pronta a lanciare una nuova versione del set top box ma che vedrà la luce solo a partire dal prossimo anno. Il modello dovrebbe montare un nuovo chip per offrire migliori esperienze lato gaming – l’attuale generazione si basa ancora sul processore A10X -, un telecomando rinnovato e la funzione Find My Apple TV Remote per facilitare l’individuazione del telecomando possibilmente tramite un suono emesso da un piccolo speaker integrato in esso.