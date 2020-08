Instagram annuncia l’arrivo di Reels, il nuovo sistema di video brevi (massimo 15 secondi) pensato per condividere con amici e i propri follower simpatiche creazioni, anche nelle Storie. Instagram Reels si manifesta così come il nuovo tool creativo per chi ama creare simpatici video caratterizzati da testi, musica ed incredibili effetti AR.

Video brevi e divertenti

La compagnia dichiara che i Reels possono essere facilmente aggiunti al proprio feed personale nel caso di profili privati, oppure all’intera community di Instagram per chi ha invece un profilo pubblico. La sezione Esplora, adesso rinnovata, presenta infatti una nuova sezione esclusivamente indirizzata ad Instagram Reels, dove è possibile scorrere fra tutti i video realizzati con il nuovo tool.

Instagram Reels è semplicissimo da utilizzare e può essere avviato tramite la classica schermata fotocamera attivabile con uno swipe verso destra. Qui, in basso, è possibile trovare la voce Reels accompagnata poi da alcune icone lungo il lato sinistro:

audio : per cercare una canzone nella libreria Instagram oppure utilizzare un brano originale;

: per cercare una canzone nella libreria Instagram oppure utilizzare un brano originale; effetti di realtà aumentata : per selezionare uno dei tanti effetti AR disponibili su Instagram per registrare video divertenti;

: per selezionare uno dei tanti effetti AR disponibili su Instagram per registrare video divertenti; cronometro e conto alla rovescia : per impostare un timer e registrare così le clip a mani libere;

: per impostare un timer e registrare così le clip a mani libere; allinea : per allineare i soggetti ripresi nel video precedente con quello successivo per garantire transazioni fluide;

: per allineare i soggetti ripresi nel video precedente con quello successivo per garantire transazioni fluide; velocità: per accelerare o rallentare a piacimento parte del video o dell’audio aggiunto.

La condivisione dei Reels segue le impostazioni della privacy del proprio profilo Instagram; se privato, i video da 15 secondi saranno automaticamente aggiunti al proprio Feed, mentre nel tab Esplora in caso di profilo pubblico. I video possono essere anche condivisi all’interno delle Storie: in questo modo Reels non sarà condiviso su Esplora e scomparirà dal profilo dopo 24 ore.

Instagram Reels è attualmente in fase di rollout per iOS e Android, pertanto vi raccomandiamo di scaricare le ultime versioni dell’app cliccando i link sottostanti.

Scarica Instagram per Android | Scarica Instagram per iOS