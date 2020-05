Il team di Instagram continua a lavorare per rendere questo social network sempre migliore e combattere un fenomeno detestabile come il bullismo online e nelle scorse ore ha annunciato l’introduzione di alcune nuove feature.

Ci riferiamo ad una funzionalità studiata per aiutare le persone a gestire più interazioni indesiderate contemporaneamente: gli utenti, infatti, avranno la possibilità di eliminare i commenti in blocco, nonché di bloccare o limitare più account che pubblicano commenti negativi, così da affrontare eventuali “attacchi di massa”.

Instagram continua la propria battaglia contro il bullismo online

Per abilitare questa funzione su iOS basta toccare un commento e poi l’icona punteggiata nell’angolo in alto a destra, quindi selezionare Gestisci commenti e sceglierne fino a 25 da eliminare (da Altre opzioni è possibile bloccare o limitare gli account in blocco). Per bloccare o limitare gli account su Android basta invece tenere premuto un commento, toccare l’icona punteggiata e selezionare Blocca o Limita.

Tra le altre novità in arrivo vi sono la possibilità di pinnare i commenti che sono piaciuti in modo particolare e la possibilità per l’utente di stabilire chi può taggarlo o menzionarlo su Instagram.

Instagram per Android è disponibile sul Play Store mentre la versione per iOS è disponibile su App Store.