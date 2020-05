Sembra sempre più vicino il momento del debutto di Xiaomi Mi Band 5, la nuova smartband di Xiaomi della quale si parla ormai da numerose settimane. Oggi vi mostriamo le prime immagini ufficiali, estratte dal file apk dell’applicazione Mi Wear, che probabilmente andrà a sostituire Mi Fit per la sincronizzazione dei dati raccolti.

Le immagini, che vedete qui sotto, non mostrano lo schermo acceso, anche se conosciamo il probabile aspetto delle nuove watchface che saranno integrate. Una delle due immagini mostra un cerchio blu, che fa immediatamente pensare alla possibilità che la smartband utilizzi un’integrazione con Amazon Alexa.

L’integrazione dovrebbe essere presente solamente nella versione globale di Xiaomi Mi Band 5, mentre è possibile che in Cina torni XiaoAI, l’assistente virtuale di Xiaomi già visto su Xiaomi Mi Band 4. È quindi probabile che la nuova smartband integri un microfono per i comandi vocali, ma difficilmente potrà contare su uno speaker per le risposte, che dovrebbero essere mostrate sul display.

Come riporta XDA, grazie all’analisi del firmware sono emerse numerose altre funzionalità ma la vera novità potrebbe essere rappresentata dalla possibilità di misurare il livello di ossigeno nel sangue (SpO2) grazie a un sensore dedicato. Dovrebbe arrivare anche l’indice PAI, già visto su numerosi indossabili Amazfit così come un quadrante analogico tra quello predefiniti.

Al momento comunque si tratta di anticipazioni da prendere con le pinze, in quanto Xiaomi potrebbe cambiare repentinamente le carte in tavola prima del lancio, che dovrebbe avvenire molto presto in Cina. Resta da capire se le tante novità andranno a influire pesantemente sul prezzo o se Xiaomi saprà realizzare ancora una volta un prodotto dal rapporto prezzo/prestazioni imbattibile.