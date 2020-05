La pandemia di Coronavirus ha stravolto le nostre abitudini ed anche il mondo della tecnologia ha dovuto fare i conti con essa, annullando tanti eventi o apportando importanti modifiche, come quelle che riguardano IFA 2020.

La prossima edizione dell’importante manifestazione di Berlino si svolgerà dal 3 al 5 settembre e rappresenterà la prima grande conferenza che avrà luogo nel settore della tecnologia dopo tutte le cancellazioni degli eventi degli ultimi mesi.

IFA 2020 sarà diversa dal solito

A causa delle restrizioni imposte dal governo tedesco per far fronte alla pandemia, IFA 2020 sarà chiuso al pubblico e opererà in un ambito molto più limitato: la conferenza, infatti, sarà solo su invito e suddivisa in quattro eventi più piccoli, con non oltre 1.000 partecipanti ammessi per ciascun evento ogni giorno.

L’evento principale di IFA 2020 sarà limitato a due o tre keynote e sarà riservato a 800 giornalisti mentre gli altri tre eventi raggrupperanno le varie iniziative che ogni anno lo staff dell’IFA è solito organizzare. Non mancheranno, infine, eventi digitali per coloro che non potranno partecipare di persona.

Ecco come si articolerà Google Cloud Next ’20

Passando a Google, il team del colosso di Mountain View ha svelato come si svolgerà Google Cloud Next ’20.

L’evento si articolerà in 9 settimane, con oltre 200 sessioni:

14 luglio — Industry Insights : approfondimenti dei dirigenti di Google Cloud

: approfondimenti dei dirigenti di Google Cloud 21 luglio — Productivity & Collaboration : cambia il modo in cui i team lavorano con soluzioni progettate per l’uomo e costruite per l’impatto

: cambia il modo in cui i team lavorano con soluzioni progettate per l’uomo e costruite per l’impatto 28 luglio — Infrastructure : migra e modernizza i carichi di lavoro sull’infrastruttura globale, sicura e affidabile di Google

: migra e modernizza i carichi di lavoro sull’infrastruttura globale, sicura e affidabile di Google 4 agosto — Security : individua e rispondi alle minacce online per proteggere la tua azienda

: individua e rispondi alle minacce online per proteggere la tua azienda 11 agosto — Data Analytics: genera approfondimenti istantanei dai dati su qualsiasi scala con una piattaforma di analisi completamente priva di server

genera approfondimenti istantanei dai dati su qualsiasi scala con una piattaforma di analisi completamente priva di server 18 agosto — Data Management & Databases : migra e gestisci i dati aziendali con sicurezza e affidabilità

: migra e gestisci i dati aziendali con sicurezza e affidabilità 25 agosto — Application Modernization : sviluppo ed esecuzione di applicazioni utilizzando open source e altri software senza personale operativo

: sviluppo ed esecuzione di applicazioni utilizzando open source e altri software senza personale operativo 1 settembre — Cloud AI : aggiungi intelligenza ed efficienza alla tua attività con AI e machine learning

: aggiungi intelligenza ed efficienza alla tua attività con AI e machine learning 8 settembre — Business Application Platform: progetta, proteggi, analizza e ridimensiona le API

Potete trovare il sito ufficiale seguendo questo link.