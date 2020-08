Svelato Samsung Galaxy Watch 3 da una manciata di ore, Huawei si prepara a rispondere per le rime con un nuovo smartwatch che iniziamo a conoscere attraverso un paio di brevetti appena emersi. Trapela qualcosa anche su una nuova smarband, prodotti, entrambi, certificati presso l’EUIPO e la WIPO. Ecco tutto.

I nuovi smartwatch e smartband di Huawei nei dettagli

Partiamo dallo smartwatch, un prodotto di nuova generazione che dovrebbe portare sul piatto un design tutto nuovo, secondo quanto trapelato dai brevetti in questione.

Emerge così un design rettangolare anziché circolare per quanto riguarda la scocca e lo schermo, con cornici spesse e solo un pulsante multifunzione posto su un lato. Sul retro spiccano i due PIN per la ricarica e quello che sembrerebbe un sensore cardiofrequenzimetro.

Per quanto riguarda invece la smartband, Huawei parrebbe avere in mente di puntare su un prodotto più sottile rispetto alle Band attualmente in commercio. Da quello che si evince dalle immagini del brevetto spicca il design curvo e rettangolare, con un pulsante singolo a lato. Manca una porta USB, segno che anche in questo caso Huawei possa optare per un sistema di ricarica proprietario.