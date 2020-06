Huawei Pay è il sistema di pagamenti contactless integrato all’interno dei dispositivi realizzati dal colosso cinese e rappresenta l’unica alternativa a Google Pay. Purtroppo, però, come ben sappiamo, come conseguenza del ban USA contro Huawei voluto dal governo americano, l’assenza dei Google Mobile Services (GMS) rende impossibile utilizzare il sistema di pagamento realizzato da Big G su tutti gli smartphone Huawei che sono stati penalizzati dal ban, come ad esempio la gamma Huawei P40.

Huawei Pay pronto ad arrivare in EU

Però, fortunatamente, le cose stanno per prendere una piega completamente diversa. Infatti, come sottolinea William Tian, responsabile business di Huawei per la Germania, Huawei Pay sbarcherà in Europa entro il 2020. Tian, senza giri di parole, dichiara a chiare lettere che “Huawei Pay arriverà in Europa e in Germina durante il 2020“, cosa che ci fa ben sperare anche per il nostro Paese.

Nonostante la bontà dei Huawei Mobile Services e il numero sempre maggiore di applicazioni che sbarcano su AppGallery, come ad esempio Satispay, l’assenza di Huawei Pay potrebbe essere vista come una mancanza strategica per chi invece vorrebbe acquistare uno smartphone Huawei.

Ad oggi non sappiamo il mese preciso in cui il servizio di pagamenti contactless sbarcherà in Europa né con quale istituto bancario, ma è innegabile che il suo arrivo permetterà a Huawei di competere ad armi pari con soluzioni del calibro di Samsung Pay, Google Pay ed Apple Pay.