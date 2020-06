Dalla Cina arriva la notizia del lancio di un nuovo piccolo altoparlante: stiamo parlando di Huawei FreeGo Portable Bluetooth Speaker.

Si tratta di un altoparlante che si caratterizza per le dimensioni contenute (la sua scocca misura 120 mm) e ciò lo rende un dispositivo molto comodo da trasportare.

Le principali feature di Huawei FreeGo Portable Bluetooth Speaker

Il punto di forza del nuovo altoparlante di Huawei è rappresentato da alcune interessanti funzionalità, come la trasmissione del suono one-touch e la trasmissione del suono wireless.

Tra le altre feature di questo speaker troviamo due altoparlanti, un diaframma a bassa frequenza in lega di alluminio che rende il suono dei bassi più potente e arricchisce i dettagli del suono (a dire del produttore la sua efficacia arriva entro 3 metri), doppi microfoni antirumore integrati, il supporto per la soppressione intelligente dell’eco, il supporto per Huawei Share per la funzione “Touch and Talk” (consente di condividere l’audio del telefono cellulare con l’altoparlante Bluetooth tramite NFC) ed un sistema di ricarica veloce (con 15 minuti è in grado di garantire 2 ore di riproduzione).

L’altoparlante sarà in vendita in Cina a metà luglio ad un prezzo non ancora comunicato.