In occasione dell’evento di presentazione della serie Huawei Nova 7 il colosso cinese ha lanciato anche un nuovo altoparlante intelligente: stiamo parlando di Huawei AI Speaker 2.

Si tratta di un dispositivo dotato di un design che ricorda quello di Huawei Sound X e che può contare su un nuovo tasto touch-sensitive per la trasmissione audio con un solo tocco.

Le caratteristiche di Huawei AI Speaker 2

Inoltre Huawei AI Speaker 2 è il primo altoparlante smart del colosso cinese che può vantare anche una versione con una batteria integrata (con una capacità di 3.900 mAh, supporto alla ricarica a 24 W e che può garantire fino a 5 ore di riproduzione o 10 ore di standby), feature che consente di usarlo pure come dispositivo portatile (anche grazie alle dimensioni contenute).

Tra le altre caratteristiche di questo speaker troviamo un altoparlante da 10 W e due unità per i bassi per migliorare la qualità del suono, quattro microfoni capaci di percepire audio fino ad un raggio di 5 metri (a 360° in orizzontale e a 180° in verticale) e la possibilità di essere usato per controllare tutti i dispositivi IoT attraverso i comandi vocali (ciò grazie all’app Huawei AI Life e all’ecosistema HiLink).

Il nuovo altoparlante di Huawei sarà disponibile in Cina in pre-ordine dal 19 maggio e in vendita dall’1 giugno in bianco e in nero al prezzo di 299 yuan (pari a circa 39 euro) o 399 yuan (pari a circa 52 euro) per la versione con la batteria integrata.