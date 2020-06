HP svela una nuova serie di stampanti per le famiglie che lavorano e studiano da casa alla ricerca di soluzioni di alto livello, facili da utilizzare, interconnesse e sempre pronte ad offrire il massimo.

Specifiche HP ENVY 6000, Deskjet 2700 e Deskjet Plus 4100

HP ENVY 6000 rappresenta la soluzione principe per tutte le famiglie che sono alla ricerca di una stampante intuitiva da sfruttare in ambiti lavorativi e scolastici. Come sottolineato da Rossella Campaniello, Printing Systems Director HP Italy, “le nostre nuove stampanti, appositamente progettate per coloro che lavorano e studiano a distanza, offrono soluzioni di facile configurazione grazie a un pannello di controllo smart che si illumina in modo intuitivo quando necessario“.

La stampante ENVY 6000 fonde sapientemente un design innovativo e smart ideale per le necessità delle famiglie, una interfaccia semplice e facile da utilizzare con un sistema di illuminazione intelligente, e un sistema di connessione stabile che permette di sfruttare il modulo Wi-Fi per inviare stampe da dispositivi mobile in qualsiasi stanza della casa.

È inoltre disponibile il servizio di consegna Instant Ink che permette di ricevere a casa le cartucce di inchiostro con piani a partire da 2,99 euro al mese, mentre l’applicazione HP Smart permette di impostare rapidamente la stampante con tutti gli altri dispositivi presenti in casa.

Venendo invece ai modelli HP Deskjet 2700 e Deskjet 4100, si tratta di stampanti indispensabili per chi è alla ricerca di soluzioni dalla comprovata affidabilità e facilità d’uso. Gli utenti possono fare anche affidamento al servizio Print, Play & Learn realizzato da HP con alcuni education creator con più di 50 ore aggiuntive di contenuti stampabili.

Infatti, secondo Melissa Esmundo, Chief Commercial Officer di Teachers Pay Teachers, “c’è stato un grande aumento nella domanda di materiali cartacei da parte delle famiglie, più del 90% dei genitori li ha trovati strumenti utili per supportare ulteriormente i ragazzi nell’apprendimento da casa. Siamo entusiasti di collaborare con HP, così da offrire alle famiglie sempre nuovi strumenti creati dagli insegnanti per supportare l’apprendimento anche nel periodo estivo“.

Prezzo HP ENVY 6000, Deskjet 2700 e Deskjet Plus 4100

Purtroppo HP non ha fornito ulteriori informazioni per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità, di cui sarà possibile prenderne visione nei prossimi giorni direttamente sul sito ufficiale.