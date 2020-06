Quest’oggi, 23 giugno 2020, partono ufficialmente gli HONOR Summer Sales. Si tratta di una importante promozione che, fino al prossimo 30 giugno, permetterà di acquistare alcune varianti di HONOR MagicWatch 2 e HONOR 10 Lite a prezzi scontati.

Smartphone e smartwatch in sconto

Per chi non conoscesse lo smartwatch HONOR MagicWatch 2, si tratta di un prodotto indicato per gli utenti alla ricerca di un wearable completo dalla a alla z. L’autonomia da 14 giorni è certamente uno dei punti di forza del dispositivo, mentre gli sportivi potranno sfruttare 15 modalità di allenamento per tenere traccia delle loro prestazioni indoor e all’aperto; a queste si aggiungono 85 modalità di allenamento personalizzate.

HONOR 10 Lite è uno smartphone Android con ampio display FullView HD da 6,21 pollici con notch a goccia. Con un telaio pulito e dal forte sapore premium, il comparto fotografico posteriore può contare su un sensore principale da 13 MP e apertura f/1.8, mentre il secondario da 2 MP è indicato per le foto macro. Munito di sensore per le impronte digitali sul retro e con una batteria da ben 3400 mAh, HONOR 10 Lite sa offrire molto ad un prezzo alla portata di tutti.

HONOR Summer Sales: smartphone

HONOR 10 Lite a 139,90 euro invece di 159,90 euro.

HONOR Summer Sales: smartwatch