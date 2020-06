Google Pixelbook Go, l’attuale Chromebook di riferimento del colosso di Mountain View che nel mese di ottobre dello scorso anno aveva condiviso le luci della ribalta con Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL, è acquistabile anche in Italia, con particolare riferimento ad Amazon.

Finalmente i Chromebook, che dall’altra parte dell’Oceano sono da ormai da anni una realtà importante, stanno prendendo piede anche sul mercato italiano. Dopo essere arrivati ufficialmente (con colpevole ritardo) a fine maggio, i Chromebook disponibili all’acquisto nel nostro Paese stanno aumentando rapidamente. Giusto qualche ora fa, ad esempio, vi avevamo raccontato di un paio di nuove proposte in arrivo da Acer.

Google Pixelbook Go in Italia: ecco dove acquistarlo

Adesso, invece, parliamo di un modello non esattamente nuovissimo, ma decisamente importante tra i notebook con sistema operativo Chrome OS: Google Pixelbook Go, vale a dire il Chromebook Made by Google. Per maggiori informazioni sulla sua dotazione tecnica, vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata:

GOOGLE PIXELBOOK GO: PREZZO, CARATTERISTICHE, USCITA E NOTIZIE

Comunque, a diversi mesi ormai dalla sua presentazione ufficiale – avvenuta, come detto, lo scorso autunno –, Google Pixelbook Go è finalmente disponibile all’acquisto sul mercato italiano. In particolare, il Chromebook di punta di Big G risulta acquistabile su Amazon, con la formula “spedito da Amazon” (dunque con tutte le garanzie del caso). Il modello acquistabile è quello con processore Intel Core m3, con 8 GB di RAM e 64 GB di spazio interno, in colorazione Just Black. A voler essere pignoli, il modello in vendita in questo momento è quello UK e viene proposto al prezzo di 819,90 euro. Ecco il link per acquistarlo subito:

Acquista Google Pixelbook Go a 819,90 euro su Amazon.it

Possedete o avete già avuto in passato un Chromebook? Li ritenete una buona opzione? Ditecelo nel box dei commenti.

