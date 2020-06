Continuano ad arrivare novità dal Next@Acer, l’evento online del produttore taiwanese nel quale sono state annunciate diverse novità. tra queste segnaliamo anche due nuovi Chromebook tra i quali spicca Spin 713, che rientra nell’ambito di Project Athena di Intel.

Acer Spin 713

Il Chromebook Acer Spin 713 è stato realizzato in collaborazione con Intel quale parte del Progetto Athena. Ha superato tutti i rigorosi test relativi alle specifiche tecniche e ai requisiti hardware per garantire reattività e autonomia.

Grazie alla batteria ricaricabile è possibile raggiungere 10 ore di utilizzo e con 16 GB di RAM e 256 GB di SSD PCIe NVMe non mancherà la memoria necessaria. Lo schermo VertiView da 13,5 pollici, con rapporto 3:2 e risoluzione di 2256 x 1504 pixel offre immagini 2K brillanti in ogni occasione e il vetro Gorilla Glass permette di avere la giusta protezione dai graffi, sia per quanto riguarda lo schermo che per il touchpad.

Non manca la certificazione LIM-STD 810G per resistere a cadute e corrosione, con i bumper ammortizzanti che permettono al Chromebook di resistere a cadute fino a 122 cm. Lo schermo può essere aperto a 360 gradi con molteplici modalità d’uso e il peso di appena 1,37 Kg (con spessore di 16,8 mm) lo rendono facile da trasportare.

Non manca inoltre una connettività di altissimo livello, con 2 porte USB Type-C 3.1 (compatibili con USB 3.2), uscita DisplayPort, porta HDMI, connettore USB, lettore microSD, WiFi 6 e Bluetooth 5.0.

Per le aziende che devono gestire ampi parchi macchine è presente Chrome Enterprise Upgrade, per creare ambienti di lavoro sicuri e produttivi, a casa come in ufficio.

Acer Spin 311

Per chi ha meno pretese ecco il Chromebook Acer Spin 311 con schermo da 11,6 pollici, processore MediaTek MT8183 e 15 ore di autonomia, perfetto quindi per lunghe giornate di lavoro o di studio.

Pesa appena 1 Kg e può dunque essere portato ovunque, lo schermo IPS HD è protetto da Gorilla Glass con copertura antimicrobica e i nuovi tasti concavi e distanziati permettono di avere una scrittura migliore. La connettività include WiFi ad dual band e Bluetooth 4.2.

Prezzi e disponibilità

Acer non ha ancora comunicato prezzi e disponibilità relativi al mercato italiano.