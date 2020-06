Se c’è una cosa che ci ha insegnato il lockdown forzato degli ultimi mesi, è quanto siamo dipendenti da una buona connessione Wi-Fi. Utilizzata per connettere decine di dispositivi e ovviamente per lavorare e studiare in modalità remota, spesso si incappa in alcune situazioni in cui è difficile riuscire a navigare per via di una connessione lenta.

Novità Google WiFi e Nest WiFi

In queste ore Google pubblica un post in cui annuncia l’inizio del rollout di un aggiornamento firmware per Google WiFi e Google Nest WiFi. In questo update, il team di sviluppo del colosso di Mountain View si è concentrato nell’ottimizzare al meglio le prestazioni dei prodotti sopracitati per quanto riguarda le connessioni lente.

Questo significa che, dopo aver installato l’aggiornamento, il Wi-Fi di casa dovrebbe offrire una maggiore stabilità durante l’avvio delle video chiamate, il gaming e lo streaming di contenuti video. Si tratta di un miglioramento decisamente atteso e ben accetto, soprattutto in questo contesto in cui molte persone sono ancora oggi in fase di smart working.

Assieme a questa importante novità l’aggiornamento software integra i classici miglioramenti delle prestazioni generali, della stabilità del sistema e la correzione di bug e problemi legati alla sicurezza. L’update in questione verrà scaricato ed installato automaticamente senza necessità di alcuna operazione da parte dell’utente, perciò aspettate di riceverlo già a partire dalle prossime settimane.