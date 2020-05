Google lancia una nuova promozione sul Google Store che dà la possibilità di acquistare due prodotti per la smart home in bundle a un prezzo scontato di ben 29 euro.

La promozione consente di acquistare Google Nest Mini, ossia il modello nuovo del piccolo speaker smart con Google Assistant, e Google Chromecast 2018 insieme al prezzo di 69 euro, anziché di 98, quindi con un risparmio di ben 29 euro.

I due dispositivi, infatti, costano rispettivamente 59 e 39 euro, ma acquistandoli insieme è possibile portarseli a casa al prezzo di 69 euro: tutto ciò che bisogna fare per godere dello sconto è aggiungerli al carrello, indipendentemente dal colore scelto.

Chi fosse interessato alla promozione non deve fare altro che visitare questa pagina del Google Store e procedere con l’acquisto dei due prodotti (non sappiamo per quanto sarà disponibile).