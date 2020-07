La serie di smart speaker di Google è una delle più commercializzate sul mercato internazionale, con prodotti che puntano sull’ottimo rapporto qualità/prezzo e ovviamente sulle indiscusse qualità di Google Assistant. In queste ore un nuovo device Google Nest riceve la certificazione da parte dell’FCC e dal suo omologo giapponese.

Il probabile successore di Google Home

Il dispositivo, indicato con il model number GXCA6, viene svelato da alcune immagini che ci permettono di farci una prima idea sul suo aspetto. Possiamo immediatamente sottolineare che quello che viene definito come il successore di Google Home possiede un design piuttosto singolare, con una forma molto più alta e sottile di quanto sia adesso.

Aiutandoci con i righelli presenti nelle immagini leak, il modello GXCA6 dovrebbe avere una altezza pari a circa 220 mm, mentre la stragrande maggioranza della sua superficie è caratterizzata da tessuto industriale misto a piccole zone in morbido silicone.

Le specifiche relative alla certificazione fanno riferimento alla presenza di un modulo Wi-Fi e Bluetooth per lo streaming di audio, mentre il caricabatterie da 30 W non dovrebbe essere basato su USB Type-C. I classici quattro LED di attivazione potrebbero essere nascosti sotto la superficie in tessuto industriale, mentre è ben visibile il tasto mute con l’apposito switch ed il logo di Google.

Normalmente la certificazione FCC indica che il dispositivo sia prossimo al lancio ufficiale, ma non abbiamo informazioni riguardo la data di lancio né a che prezzo potrebbe essere commercializzato.