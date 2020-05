Google ha mantenuto le promesse e, a partire da oggi, 6 maggio 2020, rende disponibile per tutti Google Meet, in maniera completamente gratuita. Utilizzarlo è un gioco da ragazzi: ma ecco un paio di dritte per non sbagliare.

Come utilizzare Google Meet

Per poter utilizzare Google Meet è necessario innanzitutto avere un account Google (il vostro indirizzo emal @gmail); altrimenti potete crearne uno da qui. Fatto questo, non c’è altro da fare che accedere al sito meet.google.com con le credenziali del proprio account e avviare una riunione o partecipare accedendo a una già attiva attraverso il codice relativo. Qui per ulteriori informazioni.

Vi ricordiamo che, per il momento, sulla versione gratuita di Google Meet vige il limite massimo di 60 minuti per tutte le riunioni, limite che la casa di Mountain View dovrebbe rimuovere dal 30 settembre.

Comunque, oltre al sito web, è possibile accedere e utilizzare Google Meet anche attraverso l’app per smartphone e tablet Android, o per dispositivi iOS, app che potete scaricare rispettivamente dal Google Play Store e dall’App Store, dai link qui sotto.

