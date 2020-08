Nelle scorse ore il team di Google ha dato il via all’implementazione dell’integrazione di Google Meet in Gmail per Android e sono già diversi gli utenti che, dopo averla ricevuta sul proprio device, si sono lamentati per lo spazio che va ad occupare.

L’obiettivo del colosso di Mountain View è quello di rendere Google Meet sempre più popolare ma la sua integrazione in Gmail va a “rubare” tra il 10% e il 20% dello schermo al client email e ciò, soprattutto nei display degli smartphone, rischia di peggiorare l’esperienza utente.

Come rimuovere il collegamento a Google Meet in Gmail

Fortunatamente c’è un metodo molto semplice per rimuovere tale integrazione attraverso le impostazioni dell’account dell’app Gmail:

aprire l’applicazione Gmail sullo smartphone Android effettuare un tap sul menu ad hamburger nell’angolo in alto a sinistra sulla barra di navigazione a sinistra scorrere verso il basso fino alla sezione Impostazioni ed effettuare un tap su di essa chi ha una casella di posta unificata deve sceglere un account e toccare l’indirizzo Gmail, chi ha un solo account Gmail attivo deve toccare l’indirizzo nella sezione Generale toccare l’interruttore Meet per attivare o disattivare il collegamento

Tale operazione va ripetuta per ogni account Gmail attivo nell’applicazione.