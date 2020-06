Se siete appassionati di dispositivi smart home abbiamo una buona notizia per voi: la prossima settimana Google ha in programma di annunciare delle novità in questo specifico settore.

Ad annunciarlo è stato lo stesso colosso di Mountain View in una pagina del suo sito dedicata ad un evento chiamato “Hey Google Smart Home Summit” e che si svolgerà mercoledì 8 luglio 2020.

Cosa bolle in pentola in casa Google

Questa è la descrizione dell’evento:

Il COVID-19 ha reso difficile incontrarci in occasione di I/O, Global Developer Summit e EMEA Smart Home Summit. Il nostro team non vuole perdere l’occasione di connettersi e abbiamo deciso di rendere le cose virtuali! Unisciti a noi l’8 luglio 2020 per ascoltare le novità e scoprire cosa c’è in arrivo per Google Smart Home.

Questo nuovo evento rappresenta chiaramente l’occasione in cui il colosso di Mountain View può comunicare a sviluppatori e produttori le ultime novità relative ad Assistant ed al settore smart home e, probabilmente, lo sfrutterà anche per presentare il nuovo dongle Chromecast con Android TV e la nuova generazione di altoparlante Home.

Per ulteriori informazioni e per la registrazione all’evento vi rimandiamo al sito dedicato.