Euronics vuole rendere più dolce il rientro in città, tra scuola e lavoro, con il nuovo volantino “Sottocosto”, che sarà disponibile dal 4 al 16 settembre 2020 nei punti vendita aderenti. All’interno possiamo trovare molte offerte, con sconti fino al 50% su tantissimi prodotti tech: andiamo a scoprire le occasioni migliori.

Offerte Sottocosto Euronics

All’interno del volantino Euronics possiamo trovare moltissimi prodotti di elettronica e uno Speciale di quattro pagine dedicato all’Information Technology per soddisfare la voglia e la necessità di tecnologia per il rientro in città. In questa sezione sono presenti notebook, tablet, stampanti, router e così via, tutti dispositivi ideali con cui rinnovare la propria attrezzatura tech e farsi trovare pronti per l’inizio del nuovo anno scolastico o per gli impegni lavorativi, anche in smart working.

Inoltre, la nota catena mette a disposizione il finanziamento a tasso zero per gli acquisti sopra i 299 euro, con l’opportunità di pagare attraverso 20 rate con prima rata a gennaio 2021. Fatte queste premesse, andiamo dunque a scoprire le migliori offerte del volantino “Sottocosto” Euronics:

Offerte smartphone e wearable Euronics

Offerte informatica Euronics

Apple MacBook Air 256 GB (2020) a 1099 euro ;

; Apple iPad 128 GB Wi-Fi a 449 euro (349 con 32 GB);

HP Pavilion Gaming 16-A0006NL a 1099 euro;

HP 15-DW1071NL a 599 euro;

HP All in One 24-DF0099NL a 579 euro;

HP 15S-FQ1008NL a 449 euro;

Microsoft Surface Pro 7 a 1069 euro;

Huawei MateBook D 15 a 649 euro;

Huawei MatePad 10.4 4G a 329 euro;

Huawei MediaPad T3 10 4G a 159 euro;

Acer Aspire 5 A514 a 529 euro;

Lenovo Ideapad 3 con Ryzen 5 3500U a 469 euro;

Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 419 euro (359 solo Wi-Fi);

Samsung Galaxy Tab A Wi-Fi a 159 euro;

monitor HP 24F IPS Full-HD a 149 euro.

Offerte TV e smart home Euronics

LG OLED 55CX6LA a 1699 euro ;

; LG LED 55NANO866 a 799 euro;

Samsung QLED QE55Q950 a 1499 euro;

Samsung QLED QE65Q70T a 1199 euro;

Samsung QLED QE50Q60TA a 699 euro;

Samsung LED UE50TU8070 a 399 euro;

Sony LED 49XH8096 a 599 euro;

Philips 55PUS73 “The One” a 599 euro ;

; Google Home a 49,90 euro;

Google Chromecast a 34,90 euro.

Offerte console e videogiochi Euronics

PS4 Slim + Uncharted 4 + Horizon Zero Dawn Complete Edition + GT Sport a 349 euro;

Nintendo Switch Lite a 199 euro;

The Last of Us Parte II a 49,90 euro ;

; cuffie Sony Gold Wireless a 69,90 euro;

50% di sconto su tutti i giochi Xbox One.

Queste dunque le offerte più interessanti del volantino “Sottocosto” Euronics, che vi ricordiamo essere valido dal 4 al 16 settembre 2020 nei negozi aderenti (fate attenzione al gruppo della vostra zona perché potrebbero esserci cambiamenti). Potete sfogliare quello della vostra zona a questo link (il sito Euronics richiede la registrazione). Se non siete soddisfatti potete continuare a seguirci per altre promozioni, anche attraverso il nostro canale Telegram prezzi.tech.

Potrebbe interessarti: recensione Apple iPhone 11