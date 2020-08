ePrice prezzi shock rappresenta una lunga serie di offerte su telefonia, wearable, computer, smart home e tanto altro, con sconti anche del 70%. La promozione è valida dalle 10:00 del 21 agosto alle 23:59 del 27 agosto, e permette di acquistare tanti prodotti per riceverli direttamente a casa oppure ritirarli al Pick&Pay più vicino.

In questo articolo abbiamo selezionato per voi quelle che sono le migliori offerte per i temi solitamente trattati su TuttoTech, con tutte le indicazioni relative al prezzo in offerta e la quantità di sconto applicato.

ePrice prezzi shock: wearable

ePrice prezzi shock: videogiochi

Nioh 2 PS4, a 39,99 euro invece di 66,65 euro con uno sconto del 40%;

invece di 66,65 euro con uno sconto del 40%; Death Standing PS4, a 29,99 euro invece di 49,98 euro con uno sconto del 40%;

invece di 49,98 euro con uno sconto del 40%; Spider-Man PS4, a 19,99 euro invece di 66,63 euro con uno sconto del 70%;

invece di 66,63 euro con uno sconto del 70%; Medievil PS4, a 19,99 euro invece di 66,63 euro con uno sconto pari al 70%.

ePrice prezzi shock: smart TV

