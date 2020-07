Su ePrice arriva il nuovo Webantino “Soddisfatti & rimborsati“, ricco di offerte sui prodotti tech e sugli elettrodomestici. La promozione, che ora andiamo a scoprire più nel dettaglio, è valida da oggi, 17 luglio 2020, fino alle 23:59 del 3 agosto 2020 su una selezione di prodotti presenti nell’apposita pagina.

Le offerte ePrice del Webantino “Soddisfatti & rimborsati”

Prima di passare a dare uno sguardo ai prodotti ePrice in offerta, vediamo come funziona l’iniziativa. Acquistando i prodotti oggetto della promozione riceverete un buono sconto pari al 10% del valore dell’ordine, al netto di costi di trasporto e/o installazione; con l’acquisto di più prodotti in un unico ordine sarà rilasciato un singolo buono, il cui valore massimo sarà di 1000 euro.

Quest’ultimo verrà caricato automaticamente nella vostra area personale a partire dal 7 settembre 2020 e potrà essere usato fino alle 23:59 del 20 settembre 2020 per singoli ordini di uno o più prodotti venduti e spediti da ePrice, purché siano di importo superiore a 299 euro (un buono per ogni ordine). Ora che le cose sono più chiare, diamo un’occhiata alle offerte del Webantino.

Offerte TV e audio ePrice

Offerte informatica ePrice

Offerte videogiochi e tempo libero ePrice

Le offerte del Webantino ePrice “Soddisfatti & rimborsati” includono anche diversi elettrodomestici (tra cui climatizzatori e frigoriferi), arredi per esterni e giocattoli. Se volete scoprire tutti gli sconti, che vi ricordiamo essere validi fino al 3 agosto 2020, potete seguire questo link.