Preceduta da numerosi rumor e anticipazioni, Xiaomi Mi Band 5 è stata presentata oggi in Cina ottenendo numerosi consensi grazie alle tante novità introdotte, prima fra tutte uno schermo di maggiori dimensioni.

In attesa di capire quando sarà presentata ufficialmente la versione globale, per la quale Xiaomi non ha ancora fornito alcuna indicazione, è possibile preordinare Xiaomi Mi Band 5 direttamente dalla Cina. Sono infatti numerosi gli store che la propongono e noi abbiamo selezionato quelli più affidabili.

Xiaomi Mi Band 5: cinese o globale?

Alcuni store propongono sia la versione cinese sia quella globale di Xiaomi Mi Band 5, nonostante quest’ultima non sia ancora stata annunciata. Ricordiamo che la versione cinese funziona anche sui mercati internazionali e che sarà possibile installare il firmware globale una volta che sarà sul mercato.

Sta dunque a voi decidere se acquistare la versione cinese, che verrà spedita già a partire dalla prossima settimana, o preordinare la versione globale la cui data di spedizione (al momento indicativa) è fissata per fine mese. Va inoltre detto che la versione cinese ha in costo inferiore rispetto a quella globale, con almeno una decina di euro di differenza.

Dove acquistare Xiaomi Mi Band 5

Ricordate che i prezzi possono essere soggetti a variazioni, quindi verificate attentamente prima di procedere all’acquisto, visto che disponibilità e fluttuazioni del cambio potrebbero incidere anche in maniera significativa.