Sicura di aver inflitto un colpo ben assestato alla contraffazione di prodotti a stelle e strisce, il 31 agosto la dogana degli Stati Uniti ha annunciato di aver sequestrato circa 2.000 cuffie true wireless Apple AirPods contraffatte inviati all’aeroporto JFK di New York e provenienti da Hong Kong, per un valore di circa 398.000 dollari.

Peccato che i prodotti sequestrati sono in realtà le cuffie true wireless OnePlus Buds e non quelle Apple, come appare chiaramente nelle immagini allegate al post pubblicato su Twitter e che potete vedere qui sotto.

La dogana USA scambia le cuffie OnePlus Buds per AirPods tarocchi

Premesso che il prodotto di OnePlus è simile a quello di Apple, in questo caso i doganieri statunitensi hanno preso un abbaglio, in quanto è abbastanza chiaro dalle immagini che ciò che hanno sequestrato non è un’imitazione di Apple AirPods.

A parte il fatto che il loro fattore di forma viene utilizzato da diverse aziende per le cuffie TWS, e OnePlus è tra queste, non c’è modo di scambiare le cuffie di OnePlus per un’imitazione delle cuffie di Apple, dato che il marchio OnePlus è ben visibile, mentre quello del colosso di Cupertino è del tutto assente, inoltre, la confezione del prodotto è prevalentemente di colore rosso rendendolo di natura non ingannevole, ma per i doganieri USA non è stato così.

