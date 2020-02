Manca esattamente un mese al lancio italiano di Disney+, la piattaforma di streaming della compagnia americana che promette di dare battaglia ai colossi del settore, grazie a un portafoglio di licenze davvero impressionante.

Ricordiamo infatti che oltre ai titoli Disney e Pixar, troveremo anche gli altri franchise acquisiti negli ultimi anni, come National Geographic, Marvel e Star Wars, in grado di attirare un gran numero di appassionati. Per celebrare degnamente l’evento è pronta un’offerta di lancio davvero imperdibile.

Sconto sull’abbonamento annuale di Disney+

Fino al 23 marzo 2020, ovvero la vigilia del debutto di Disney+ nel nostro Paese, sarà infatti possibile acquistare l’abbonamento annuale pagandolo 59,99 euro, invece di 69,99 euro, prezzo già vantaggioso rispetto a quello del canone mensile. Nel nostro Paese infatti il prezzo è fissato a 6,99 euro al mese per chi decide di rinnovarlo con tale cadenza.

Ecco che l’offerta di lancio consente di ridurre il costo mensile a 4,99 euro al mese, un bel risparmio per chi è già sicuro della scelta. E un’ottima opportunità per gli indecisi, che si troverebbero a pagare un prezzo decisamente inferiore rispetto ai servizi attualmente disponibili in Italia, il cui costo si aggira sui 10 euro al mese.

Potete trovare tutti i dettagli sul servizio nella nostra pagina dedicata a Disney+ mentre per altre informazioni vi rimandiamo al nostro articolo di qualche giorno fa, quando Disney+ ha risposto alle domande degli utenti.