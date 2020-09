Rispettando le attese della vigilia, durante l’evento odierno Apple ha annunciato le date di rilascio dei nuovi sistemi operativi iOS 14, iPadOS 14 e watchOS 7. Anzi è meglio dire “la” data, visto che i tre inizieranno a viaggiare verso iPhone, iPad ed Apple Watch nello stesso giorno, il 16 settembre 2020.

Data di rilascio di iOS 14 e dispositivi supportati

Gli iPhone 12 impiegheranno qualche settimana in più rispetto agli scorsi anni, ma Apple non ha privato i suoi clienti del nuovo sistema operativo. Sulle novità di iOS 14 è inutile ripetersi dal momento che sono quelle viste in questi mesi nelle beta di cui abbiamo già scritto in lungo e in largo: volendo citarne alcune, la libreria di applicazioni, il supporto ai widget e la nuova UI per Siri.

Domani 16 settembre sarà quindi il giorno di iOS 14, che arriverà sugli iPhone ancora supportati e cioè questi:

iPhone SE 2020

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone SE

iPod Touch di settima generazione

Data di rilascio di iPadOS 14 e dispositivi supportati

Anche in questo caso le novità sono già emerse nel corso dei mesi scorsi, alcune delle quali sono condivise con iOS 14, e anche in questo caso il nuovo sistema operativo iPadOS 14 per iPad arriverà domani 16 settembre. Ecco i dispositivi che lo riceveranno:

iPad Pro 2020

iPad Pro 2018

iPad Pro 2017

iPad Pro 2015

iPad di settima generazione

iPad di sesta generazione

iPad di quinta generazione

iPad Air 3

iPad Air 2

iPad mini 5

iPad mini 4

Data di rilascio di watchOS 7 e dispositivi supportati

Molte le novità che Apple porta sui suoi smartwatch con watchOS 7. Per scoprirle tutte potete fare affidamento su questo articolo, mentre per sperimentarle in prima persona bisognerà attendere domani 16 settembre e possedere un Apple Watch ancora supportato. Ecco quali sono: