Sony Interactive Entertainment ha in programma una conferenza stampa per l’inizio di giugno che riguarderà la console PS5, inoltre Sony prevede di lanciare in agosto l’evento “State of Play” che si concentrerà sulla promozione dei giochi PS4 e PS5.

Il duello tra Sony e Microsoft continua

Attualmente c’è un importante duello tra le console next-gen di Sony e Microsoft e le due società si stanno studiando a vicenda, ma se da un lato i fan di Xbox hanno un’idea di cosa aspettarsi da Xbox Series X, dall’altra parte i fan di Playstation non sanno nemmeno come sia la console PS5.

A parte il prezzo di vendita, Microsoft ha rilasciato dettagli su funzionalità, design, specifiche, giochi e demo di Xbox Series X, mentre Sony non non ha ancora tolto i veli da Playstation 5 e ha fornito pochi dettagli sui giochi esclusivi.

Tuttavia, è praticamente certo che queste console next-gen arriveranno ufficialmente verso la fine dell’anno e le ultime indiscrezioni sostengono che Microsoft stia “aspettando Sony” per decidere il prezzo di vendita di Xbox Series X che potrebbe essere inferiore di 100 dollari rispetto al prezzo di PS5.

Potenzialità di Sony PS5

PlayStation 5 utilizza una CPU AMD Zen 2 a 8 core da 3,5 GHz e una GPU RDNA 2 contenente 36 set di unità CU e offre una capacità di calcolo in virgola mobile di 10,28 TFLOP, include una memoria GDDR6 da 16 GB, un SSD da 825 GB e un’unità Blu-ray 4K UHD.

L’unità SSD è la chiave per il miglioramento delle prestazioni di PS5 rispetto a quelle di PS4. Il tempo di ricerca di PS4 richiede dai 2 ai 50 secondi, mentre su PS5 è quasi istantaneo. In termini di velocità di caricamento, PS5 può caricare 2 GB di memoria in 0,27 secondi, mentre PS4 impiega 20 secondi per caricare 1 GB. Sony ritiene che i giochi possono essere lanciati in un secondo senza quasi nessun tempo di caricamento su Playstation 5.

Un recente leak mostra che i giocatori di PS5 possono provare un gioco nel Playstation Store tramite cloud gaming senza scaricarlo per decidere se acquistarlo o meno.

Recenti speculazioni sostengono che Sony annuncerà ufficialmente ulteriori informazioni su PS5 il 4 giugno, tuttavia non possiamo confermare se la console PlayStation 5 verrà finalmente svelata durante l’evento.