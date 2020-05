Microsoft si prepara al lancio della nuova Xbox Series X, la console che andrà a scontrarsi direttamente con la rivale PlayStation 5 di Sony; quest’oggi nuovi succosi dettagli arrivono per quello che, alla fine, è ciò che conta: i videogiochi.

Ecco i primi 13 giochi con il badge “Ottimizzati per Xbox Series X”

Partiamo da un nuovo badge pubblicato da Microsoft che accompagnerà tutti i titolo ottimizzati per Xbox Series X: si tratta di giochi realizzati in modo tale da sfruttare al massimo la console, con risoluzione 4K fino a 120 fps, DirectStorage, ray tracing con accelerazione hardware e tempi di caricamento più rapidi.

Prestazioni grafiche elevate grazie alla nuova GPU AMD RNDA 2 con 12 teraflops (TFLOPS), ma anche maggior velocità per godersi appieno l’esperienza di gioco grazie al nuovo DirectStorage, il sistema I/O progettato per utilizzare la compressione hardware e l’SSD per migliorare i tempi di caricamento e ridurre lo sforzo sulla CPU.

Ma le novità non finiscono qua: Microsoft ha pubblicato anche l’elenco dei primi 13 videogiochi che saranno “Optimized for Xbox Series X”, e che potranno vantare il logo appena visto con tutti i vantaggi per i videogiocatori; ecco l’elenco completo: