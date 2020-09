Se siete soliti cambiare il wallpaper del vostro computer e ultimamente non avete trovato quello adatto ai vostri gusti, forse quelli che Google ha inserito all’interno di Chrome OS Canary potrebbero fare al caso vostro.

Tre categorie di wallpaper con stili diversi

Le novità sono raggruppate all’interno di tre categorie differenti – Collage, Made by Canvas e Element – e realizzate da artisti di primo piano come ad esempio Matthew Hollister, Russ Gray, Hedof e Rutger Paulusse.

Collage

La categoria Collage è caratterizzata da una serie di wallpaper realizzati dal talentuoso Matthew Hollister. Rappresentano forme astratte con una palette di colori adatte a tutti i gusti, anche con colori caldi e accesi.

Made by Canvas

In questa categoria trovano posto i wallpaper realizzati utilizzando l’applicazione di disegno Chrome Canvas. Rispetto alle forme astratte presenti nella categoria soprastante, quelle raccolte in “Made by Canvas” riprendono forme comuni come animali domestici, persone, alberi e molto altro.

Element

Infine la categoria Element presenta un mix di elementi astratti con forme, luci e colori molto diversi fra loro. Sono ideali per chi è alla ricerca di wallpaper con una sottile vena futuristica, sempre più apprezzata anche dagli utenti su dispositivi mobile.

Tutti i wallpaper possono essere scaricati su Chromebook con Chrome OS Canary inserendo il codice chrome://flags/#use-wallpaper-staging-url. Gli utenti su PC o su dispositivi non Cromebook possono invece scaricarli a qualità massima (3000 x 1999 pixel) a questo link.