Con l’ultimo aggiornamento di Chrome OS Dev il team di Google ha introdotto un paio di novità per la Modalità Ambient.

Ricordiamo che allo stato attuale la Modalità Ambient è una funzionalità ancora in lavorazione e non è disponibile per tutti gli utenti Chrome OS. Per avere accesso ad essa è necessario abilitarla attraverso un apposito flag, andando sulla pagina chrome://flags:

Enable Ambient Mode

Enable Ambient Mode to show an enhanced lock screen with more functions — Chrome OS

#enable-ambient-mode

Come cambia la Modalità Ambient di Chrome OS

Le novità introdotte nelle scorse ore dagli sviluppatori di Google rendono lo screensaver di questo OS più simile a quelli di Chromecast e smart display: invece di una semplice presentazione delle immagini d’arte di Google o delle proprie foto, infatti, vengono aggiunte le informazioni relative ad un orologio ed alle condizioni meteo.

Chi non dispone di una connessione a Internet sufficientemente potente visualizzerà semplicemente una schermata di blocco nera con lo stesso orologio in stile Chromecast.

Per scoprire quali siano i progetti del team di Google per questa nuova feature dovremo attendere che venga effettivamente messa a disposizione di tutti gli utenti.