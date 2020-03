Nei giorni scorsi è stata disposta la chiusura di tutti gli Apple Store del mondo, esclusi in Cina, come misura straordinaria per l’emergenza Covid-19. La disposizione ha generato però diversi interrogativi: come regolarsi con il ritiro dei prodotti in assistenza, come ottenere i prodotti acquistati online e come rendere un gadget di cui non si è soddisfatti, giusto per fare qualche esempio?

Ecco, Apple ha risposto a queste ed altre questioni attraverso una FAQ che illustra come procedere. Chi vuole rendere un prodotto acquistato, ad esempio, potrà restituirlo fino a 14 giorni dopo la riapertura degli Apple Store, che secondo le informazioni attuali dovrebbe avvenire sabato 28 marzo, ma che potrebbe slittare in funzione dell’evoluzione dell’epidemia.

Apple ha informato di essere al lavoro, nonostante le difficoltà, per riparare i dispositivi affidati dai clienti: a tal proposito, alcuni dipendenti della Mela saranno disponibili per la riconsegna dalle 12 alle 17 di domani martedì 16 marzo, e comunque viene consigliato di verificare preventivamente lo stato della riparazione attraverso la pagina predisposta.

Sempre in questa finestra temporale, l’unica comunicata attualmente, sarà possibile ritirare gli oggetti acquistati su Apple Store online, mentre gli appuntamenti con i Genius potranno essere calendarizzati solo dopo la riapertura delle filiali. Per le FAQ potete fare riferimento alla sezione del sito Apple dedicata al supporto.