Si chiama Bosch Help Connect ed è un nuovo sistema studiato per garantire ai motociclisti di ricevere assistenza il più rapidamente possibile in caso di incidente, aspetto questo di fondamentale importanza.

Per i motociclisti, infatti, il rischio che un incidente sia fatale è 20 volte più alto che per gli automobilisti e, proprio per tale motivo, la rapidità dei soccorsi diventa fondamentale.

Come funziona Bosch Help Connect

Il sistema ideato da Bosch fa partire una chiamata d’emergenza grazie ad un apposito algoritmo di arresto intelligente installato nel sensore inerziale del veicolo proprio per rilevare eventuali incidenti e, attraverso un’app per smartphone, Help Connect trasmette le informazioni sulla scena dell’incidente e sul pilota al centro di assistenza Bosch e ai servizi di emergenza, aiutandoli a trovare la vittima più rapidamente.

Inoltre, dato che gli smartphone vengono generalmente trasportati vicino al corpo, i motociclisti che hanno subito un incidente possono essere localizzati rapidamente anche nel caso in cui siano stati sbalzati dal veicolo.

Il servizio di chiamata di emergenza sarà inizialmente disponibile per i clienti dalla Germania e gli utenti saranno in grado di comunicare con il centro di assistenza Bosch in tedesco o inglese da qualsiasi Paese europeo.