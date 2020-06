Dopo quasi 30 anni dall’inizio dei lavori circa la realizzazione del sistema di navigazione satellitare BeiDou e dal primo lancio avvenuto nel 2000, in queste ore la Cina ha lanciato in orbita il satellite BeiDou-3GE03 che andrà a completare il sistema di navigazione voluto dalla seconda potenza mondiale. Il satellite fa compagnia agli altri 30 già in orbita da diversi anni e che, da oggi, rappresentano finalmente un sistema rivale al GPS americano, il sistema GALILEO e GLONASS.

L’ultimo satellite del sistema BeiDou

Questa rete di satelliti si preoccuperà di garantire una copertura capillare ed un forte segnale satellitare per milioni di utenti che sfruttano il sistema per muoversi, per sfruttare applicazioni per la navigazione e tanto altro. L’ultimo satellite lanciato in orbita tramite il vettore Long March 3B, integra feature tra cui “una migliore banda di esercizio capace di migliorare i sistemi di comunicazione e di navigazione“.

Il completamente di questo lavoro è un importante traguardo per la Cina e per il governo cinese, soprattutto in questo clima di ostilità verso il paese orientale. Con un sistema di navigazione satellitare in grado di competere con il GPS, tramite il BDS-3 (BeiDou Navigation Satellite System) la Cina si assicura così la completa indipendenza dalla tecnologia sviluppata in altri paesi.