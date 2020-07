Apple ha deciso di espandere il suo Independent Repair Provider Program ad altri Paesi, portandolo anche in Europa e introducendo nuove opzioni.

Già disponibile negli Stati Uniti, questo programma consente alle aziende di tutte le dimensioni di offrire riparazioni su iPhone utilizzando ricambi originali, così da garantire elevati standard di qualità ed assistenza.

Sbarca in Europa il programma di riparazione indipendente di Apple

Stando a quanto reso noto dal colosso di Cupertino, l’Independent Repair Provider Program si è arricchito di centinaia di nuove aziende negli Stati Uniti, in attesa che anche in Europa e in Canada questo sistema cominci a prendere piede (l’iscrizione è gratuita, così come la formazione per le nuove imprese).

Il team di Apple ci tiene a precisare che tutte le aziende del programma hanno accesso alla formazione fornita dal colosso di Cupertino e alle stesse parti, strumenti, manuali di riparazione e diagnostica originali dei fornitori di servizi autorizzati del produttore statunitense e degli Apple Store.

Le aziende interessate a tale iniziativa possono trovare tutte le informazioni necessarie seguendo questo link. Man mano che le aziende saranno introdotte nell’Independent Repair Provider Program, potranno essere individuate nella pagina dedicata.