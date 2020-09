Alexa, l’assistente digitale di Amazon, è diventato un po’ più smart grazie all’aggiunta di nuove funzionalità e abilità, alcune delle quali sono state lanciate nel mese di agosto, mentre altre sono del tutto nuove.

La dimora principale di Amazon Alexa è la gamma di prodotti Echo, tuttavia il servizio è disponibile anche per altri dispositivi. Amazon Alexa ha ottenuto un potenziale praticamente infinito grazie all’introduzione delle Skill, le capacità che è possibile far apprendere ad Alexa.

Nuove funzionalità e abilità di Amazon Alexa

“Alexa, ci sono aggiornamenti dalla scuola?” – Data la pandemia COVID-19, questo anno scolastico sarà molto probabilmente diverso per la maggior parte delle famiglie, ma ora potete chiedere ad Alexa aggiornamenti sul tema.

“Alexa, chiama aiuto” – Gli utenti negli Stati Uniti ora possono impostare uno dei loro contatti come contatto di emergenza. In caso di richiesta di aiuto, l’assistente di Amazon chiamerà e manderà un messaggio alla persona incaricata per fargli sapere che c’e un’emergenza. Il contatto impostato potrà anche richiamarli utilizzando l’app Alexa o un dispositivo Echo.

“Alexa, paga il gas” – I clienti statunitensi ora potranno sfruttare Alexa per acquistare carburante presso un’ampia gamma di stazioni Exxon e Mobil. Le transazioni vengono elaborate dopo il rifornimento tramite Amazon Pay utilizzando il metodo di pagamento predefinito nel loro account Amazon, senza la necessità di ulteriori registrazioni.

“Alexa, riproduci un podcast su Pandora.” – I podcast su Pandora sono ora disponibili su tutti i dispositivi abilitati per Alexa.

“Alexa, gioca a Starfinder” – Starfinder è un’avventura RPG audio che si svolge in un mondo fantascientifico dove è possibile prendere decisioni vocalmente per influenzare l’esito della storia.

“Alexa, Apri TikTok” – Questa nuova abilità consente di aprire l’app TikTok, cercare e creare video usando la voce tramite l’app Alexa, le cuffie Echo Buds e gli smartphone che integrano Alexa.

Infine, la funzionalità Amazon Voice Focus ora è in grado di cancellare i rumori di sottofondo come l’abbaiare di un cane.

