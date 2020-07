Amazon Alexa si schiera a fianco dei tifosi italiani e può ora cantare cori da stadio delle 20 squadre di Serie A, oltre a poter fornire preziosi consigli ai fantallenatori della penisola grazie alle nuove funzionalità della skill Fantacalcio. Vediamo le novità più nel dettaglio.

Niente pubblico in Serie A? Ci pensa Alexa a cantare i cori da stadio

Il campionato di Serie A è finalmente ripreso dopo uno stop di mesi dovuto all’emergenza COVID-19, anche se ancora manca il pubblico all’interno degli stadi. Proprio per questo Amazon Alexa si stringe accanto ai tifosi di tutta Italia con cori da stadio dedicati alle principali squadre: basta pronunciare frasi come “Alexa, forza Juventus“, “Alexa, forza Milan“, “Alexa, forza Inter” e così via per ascoltare un bel coro della vostra squadra del cuore.

I cori sono disponibili per tutte e 20 le squadre del campionato di calcio di Serie A 2019-2020, da quelle blasonate a quelle più “di provincia”. Fateci sapere se vi piace la nuova funzione di Alexa nel solito box in basso.

Nuove funzioni per il Fantacalcio con Alexa

La skill Fantacalcio (“Alexa, apri Fantacalcio“) era già disponibile su Amazon Alexa, così come su Google Assistant, ma in queste ore risultano disponibili funzionalità aggiuntive. L’assistente virtuale di Amazon arriva in aiuto degli appassionati fantallenatori con maggiori contenuti: potete chiedere consigli su chi schierare la prossima giornata (“Chi schiero tra Belotti e Rebic“), i voti delle ultime partite (“Quanto ha preso Ronaldo?“) e le quotazioni dei singoli giocatori (“Dammi la quotazione di Insigne“).

Per saperne di più sulla skill Fantacalcio di Amazon Alexa potete seguire questo link. Avete mai provato a utilizzarla per avere la meglio sui vostri avversari?

