La linea AirPods di Apple è senza ombra di dubbio la più popolare nel mercato delle cuffie true wireless, nonostante siano presenti prodotti con una qualità audio superiore. L’ultimo modello attualmente in commercio, AirPods Pro, rappresenta un bel passo in avanti rispetto alle passate generazioni grazie alla presenza della cancellazione attiva del rumore (ANC).

Novità aggiornamento AirPods Pro

In queste ore il colosso di Cupertino ha avviato il rollout del firmware versione 2D15. Questo va a prendere il posto della versione 2C54 (o 2B588) di cui vi avevamo parlato qualche tempo fa per via di un grave problema che interessava la funzione di cancellazione attiva del rumore.

Apple non ha rilasciato informazioni circa le novità presenti all’interno dell’aggiornamento firmware, ma è probabile che esso integri una serie di bug fix per andare a risolvere i problemi sopracitati.

Come aggiornare AirPods Pro

L’aggiornamento per AirPods Pro viene scaricato automaticamente in OTA (Over The Air) ogniqualvolta le cuffie true wireless sono collegate ad un dispositivo iOS. In ogni caso potete controllare la versione del firmware attualmente in uso tramite il seguente percorso:

Impostazioni;

Generali;

Info > AirPods.

Se il firmware indicato è la versione 2D15 vuol dire che il vostro paio di AirPods Pro integrano l’ultimo software attualmente disponibile.

