L’ultimo aggiornamento rilasciato per le Apple AirPods Pro sembra peggiorare la cancellazione del rumore, una delle funzionalità chiave. I problemi riguardano la versione del firmware 2C54, rilasciata il mese scorso e ritirata da Apple.

Apple ritira l’aggiornamento per le AirPods Pro

L’aggiornamento al firmware 2C54 per Apple AirPods Pro sta creando problemi alla cancellazione del rumore, ed è proprio per questo che la casa di Cupertino ha deciso di ritirarlo.

RTINGS ha provato a esaminare più da vicino il problema, confrontando il firmware 2C54 (quello “incriminato”) con il 2B588 (quello subito precedente): a quanto pare le Apple AirPods Pro con l’ultimo update hanno mostrato una “riduzione piuttosto significativa delle prestazioni di isolamento, specialmente nella gamma dei bassi“.

In altre aree del test sembra che il nuovo firmware 2C54 abbia invece apportato dei miglioramenti, come ad esempio nella risposta in frequenza e nell’accuratezza dei bassi. Evidentemente però, il prezzo da pagare è troppo alto, ed Apple ha deciso di ritirare il firmware in questione.

Se avete già aggiornato le vostre Apple AirPods Pro, niente paura

Per coloro che hanno già aggiornato le Apple AirPods Pro non ci saranno problemi ancora per molto. Siamo certi che Apple sia già al lavoro per correggere il problema e che rilascerà un update correttivo il prima possibile.

Per scoprire quale firmware avete installato sulle vostre AirPods Pro non dovete fare altro che prendere l’iPhone e recarvi in “Impostazioni > Generale > Informazioni > AirPods Pro“. Avete notato anche voi un peggioramento della cancellazione del rumore?

Vai a: recensione Apple AirPods Pro