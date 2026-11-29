Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamenti software per uno dei suoi smartwatch a marchio Amazfit: parliamo Amazfit Cheetah 2 Ultra, modello annunciato nel mese di maggio 2026.

L’aggiornamento in questione, che arriva a poche settimane dal precedente, porta sullo smartwatch interessanti novità (come l’aggiunta della funzione LiveShare) e svariate ottimizzazioni. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Secondo aggiornamento del mese per Amazfit Cheetah 2 Ultra

Amazfit Cheetah 2 Ultra è uno dei prodotti a marchio Amazfit più recenti e, nonostante tutto, ha già ricevuto parecchi aggiornamenti software. Lo smartwatch dedicato ai trail runners ha da poche ore iniziato a ricevere la nuova versione 6.6.23.1 del software.

Si tratta del secondo aggiornamento del mese di novembre per questo smartwatch, dato che va a sostituire la precedente versione 6.6.14.3, utile perché ha introdotto tante novità sul dispositivo (ad esempio il supporto per la doppia pressione del pulsante UP sul quadrante dell’orologio), rilasciata un paio di settimane fa.

Il nuovo aggiornamento dona ad Amazfit Cheetah 2 Ultra la funzione LiveShare che permette di inviare un link a un svolta dall’utente. In aggiunta, abbiamo l’introduzione della funzione di ripristino dei dati VO2 max (utile se si sospetta che le vecchie misurazioni non fossero rappresentative del livello di forma disica). A queste si aggiungono altre due novità e un tris di ottimizzazioni (alle impostazioni e agli algoritmi).

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo, tradotto in italiano dallo screenshot che trovate poco sotto (via Reddit), del nuovo aggiornamento alla versione 6.6.23.1 del software per Amazfit Cheetah 2 Ultra, in rollout (graduale su scala globale) attraverso il solito pacchetto OTA.

Benvenuti all’ultimo aggiornamento di sistema per Amazfit Cheetah 2 Ultra. Di seguito i dettagli: [Novità] Aggiunta la funzione LiveShare, che consente di condividere gli allenamenti in tempo reale. Tramite un link di condivisione, è possibile condividere la propria posizione, il percorso e i dati dell’allenamento con i propri cari (Percorso: App Zepp > Dispositivo > Orologio corrispondente > LiveShare). Aggiunta la funzione di ripristino dei dati VO2 Max (Percorso: Stato allenamento > VO2 Max > “Ripristina” accanto ai dati). Supporta i tag LifeLoad personalizzati, che possono essere visualizzati all’interno dei record di allenamento sull’orologio. Quando il numero di dispositivi di terze parti connessi all’orologio tramite il cinturino senza schermo raggiunge il limite, l’orologio ora visualizza una notifica di promemoria, semplificando la disconnessione rapida dei dispositivi che occupano la connessione. [Ottimizzazioni] Ottimizzato l’algoritmo di attivazione dello schermo con il movimento del polso, unendo le modalità Standard e Sensibile originali, migliorando la sensibilità del rilevamento del movimento del polso e riducendo le attivazioni accidentali dello schermo. Ottimizzata la precisione della frequenza cardiaca per le gare HYROX e gli allenamenti di simulazione HYROX. Impostazioni ottimizzate per i promemoria di alimentazione/integrazione: gli intervalli di avviso per alimentazione/idratazione sono stati ridotti da 5 minuti a 1 minuto (Percorso: Allenamento > Impostazioni allenamento > Avvisi allenamento > Avviso alimentazione/idratazione).

Come aggiornare gli smartwatch Amazfit

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato può essere scaricato sfruttando l’app Zepp direttamente dallo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch (o qualsiasi altro dispositivo a marchio Amazfit).

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo. Lo smartwatch dovrà avere almeno il 30% di carica residua.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).